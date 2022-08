Traunsee sprang für Neusiedler See ein

Eigentlich sollte die diesjährige Österreichische Jugend-Segelstaatsmeisterschaft in Podersdorf am Neusiedler See stattfinden. Doch mangels Wasser musste kurzfristig ein Ersatzort gefunden werden – und der Segelclub Ebensee sprang gemeinsam dem ASVÖ Oberösterreich und dem Ebenseer Sportveranstalter PROFS ein. Zur Vorbereitung standen nur drei Monate zur Verfügung, doch dank der guten Zusammenarbeit vor Ort – auch über die Vereinsgrenzen hinweg – konnte die Großveranstaltung am Montag plangemäß beginnen.

Nach 1989 und 2018 ist der Traunsee bereits das dritte Mal Schauplatz der Jugend-Staatsmeisterschaft. Knapp 150 Segeltalente aus ganz Österreich tragen ihre Meisterschaften in dieser Woche in folgenden sechs Bootsklassen aus: Optimist, ILCA 6 Mädchen und Burschen, Zoom8, 420er und 29er. "Ich bin guter Dinge, dass wir alle gemeinsam einen entsprechenden Rahmen geschaffen haben, um den Segeltalenten hier eine schöne und erfolgreiche Zeit zu bescheren", sagt Peter Dauser, Obmann des Segelclubs Ebensee.