Traunsee-Sharks beißen weiter in Richtung Finale

GMUNDEN. Die Best-of-3-Halbfinalserie in der 1. OÖ. Liwest-Eishockeyliga zwischen den Gmundner Traunsee-Sharks und dem EC Win Win Wels geht in die Verlängerung.

Die Sharks schwören sich ein. Bild: Sommer

Nach der 0:3-Auswärtsniederlage im ersten Spiel revanchierten sich die Haie aus der Traunseestadt am Samstag vor eigenem Publikum. Nach der regulären Spielzeit war es 3:3 gestanden, daran änderte sich auch in der fünfminütigen Overtime nichts, womit es zu einem Penaltyschießen kam. Bei den ersten fünf Penaltys war je nur ein Crack pro Mannschaft erfolgreich, das entscheidende Tor zum 4:3-Sieg für die Sharks netzte Milan Sestak eiskalt ein. Zum Spieler des Tages wurde Kapitän Martin Buchegger, der zwei Treffer erzielte, gekürt. Kommenden Freitag fällt im dritten Spiel der Serie, das wieder in Wels ausgetragen wird, die Entscheidung über den Finaleinzug.

Sharks-Obmann und -Trainer Thomas Schatzl: "Meine Jungs wollen in die Endspielserie, und das wird nicht leicht werden."

