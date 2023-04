Traunsee Halbmarathon bietet auch den Kleinsten die Chance, Meter zu machen

Am Samstag, 24. Juni, geht die diesjährige Auflage des Traunsee Halbmarathons in Szene. Unter medialer Patronanz der OÖNachrichten können sich die Teilnehmer für den Hervis Halbmarathon von Ebensee nach Gmunden, den 11,5 Kilometer langen Bridgestone Genuss-Lauf oder den Omni-Biotic Sun-Run/OÖN Junior-Run über vier Kilometer entscheiden. Dank der Startzeit (19.08 Uhr) an diesem längsten Samstag des Jahres wird es in jedem Fall ein Lauf in den Sonnenuntergang.

Nur neun Euro Startgebühr

Doch auch auf den bewegungshungrigen Laufnachwuchs wird in diesem Jahr keinesfalls vergessen: Organisationschef Andreas Berger lädt die Kleinsten erstmals zum SEP-Traunsee-Minimarathon ein, der bereits um 17.08 Uhr auf der Gmundner Esplanade gestartet wird. Zur Wahl stehen – je nach Alter – insgesamt vier Bewerbe: über 150 Meter (Jahrgänge 2018 und jünger), 300 Meter (2016, 2017), 550 Meter (2014, 2015) und 900 Meter (2012, 2013). Die Startgebühr beträgt nur neun Euro.

„Das ist eine aufregende Ergänzung des Traunsee Halbmarathons“, sagt Berger. „Der SEP-Minimarathon bietet unseren ‚Minis‘ die Möglichkeit, erste positive Erfahrungen mit dem Laufsport zu machen und so Begeisterung dafür zu entwickeln.“

Auch die Kinder werden auf der Originalstrecke bis ins Ziel am Rathausplatz laufen. Berger: „Der SEP-Minimarathon bietet die erste sportliche Herausforderung für die Allerkleinsten und darüber hinaus die Möglichkeit für Eltern und Großeltern, die ‚Minis‘ zu coachen und anzufeuern. Selbstverständlich bekommen alle eine Finishermedaille und bei den Siegerehrungen Pokale.“

Alle Infos und Anmeldung auf www.traunsee-halbmarathon.at

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper