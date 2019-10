Was bleibt, sind glückliche Gesichter. Seit 31 Jahren sind sie zumeist am ersten Juli-Wochenende an der Gmundner Esplanade zu sehen. Wenn die Teilnehmer des Bergmarathons dort ihre 70 Kilometer lange und mit 4500 Höhenmetern gespickte Reise über sieben Gipfel rund um den Traunsee stolz unter dem Zielbogen beenden.