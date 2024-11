Der Traunsee-Bergmarathon als Lebenshilfe

Nicht einmal vier Wochen sind es noch, bis die Tasten wieder glühen: Am 15. Dezember werden sich Tausende Ausdauersportler um einen der begehrten Plätze bei der 36. Auflage des Traunsee-Bergmarathons streiten. Allerdings nur virtuell. Die Anmeldung beginnt um 19.45 Uhr, der Start erfolgt am 5. Juli des kommenden Jahres.

Aber auch abseits der sportlichen Leistungen hat sich der Traunsee-Bergmarathon in den vergangenen Jahren einen Namen gemacht – und zwar als Lebenshilfe. Zum 15. Mal fand in diesem Jahr eine Benefizwanderung zugunsten schwer erkrankter Menschen in der Region statt. Von Altmünster führte der Weg auf den Gmundnerberg und entlang der Originalstrecke bis zum Ziel am Gmundner Rathausplatz. Das Nenngeld, das die 70 Teilnehmer dafür entrichteten, wird ausnahmslos gespendet. Die Naturfreunde-Ortsgruppen Gmunden und Ohlsdorf konnten in diesem Jahr knapp 10.000 Euro an Spendengeld sammeln. Als Organisator der Benefizveranstaltung zeichnete einmal mehr der mehrfache Bergmarathon-Sieger Benedikt Rabberger verantwortlich.

7000 Euro konnten er und die Naturfreunde der schwerkranken 16-jährigen Emilie aus Ohlsdorf und ihrer Familie überreichen. Bei der jungen Frau war im Dezember 2023 eine Anti-NMDA-Rezeptor- Enzephalitis festgestellt worden. Eine Krankheit, bei der sich das Gehirn entzündet. 2650 Euro gingen an die Familie eines ehemaligen Bergmarathon-Siegers, der ebenfalls schwer erkrankt ist. (geg)

