Traunkirchner Hotel Post wird für 16 Millionen Euro ausgebaut

Am Traunseeufer spricht alles über das Hotelprojekt beim Gmundner Seebahnhof. Ganz ohne Getöse wird aber auch in Traunkirchen an einem Hotelprojekt gearbeitet. Und während in Gmunden der Spatenstich noch auf sich warten lässt (er wird in diesem Herbst stattfinden), gehen in Traunkirchen die Bauarbeiten bereits los. Der Hotelier Wolfgang Gröller erweitert für 16 Millionen Euro sein Hotel „Post am See“. Die Vorbereitungsarbeiten laufen seit Jahren.