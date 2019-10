Traunkirchner Akademie mit neuer Leiterin

Der Referent ist kein Unbekannter: Bernhard Jakoby, Professor für Mechatronik an der Johannes Kepler Universität Linz, bietet mit seinem Team seit Jahren Workshops und Seminare für Studierende und Schüler an. In seinem Vortrag über Mikroelektronik spannte er den Bogen von der Physik hin zu konkreten Anwendungsbeispielen aus Automobiltechnik, Mobilfunk und dem medizinischen Bereich.

Bei der Verabschiedung dann eine Überraschung für viele Gäste des Vortrags: Birgit Hofstätter gab nach vier Jahren die Geschäftsführung ab und übersiedelt in das Frauenforum Salzkammergut. Mit Meeresbiologin und Umweltpädagogin Regina Radax folgt ihr eine engagierte Naturwissenschafterin und -vermittlerin nach.

