Traunkirchen und Altmünster setzen gemeinsam Community-Nurses ein

Das Gemeinschaftsprojekt Community-Nursing der Gemeinden Altmünster und Traunkirchen nimmt den Vollbetrieb auf. Die diplomierten Gesundheits- und Krankenpflegerinnen Tanja Gattinger und Rebecca Schachinger haben ihr Büro am Ortsplatz in Traunkirchen bezogen und stehen der Bevölkerung in Pflege-, Sozial- und Gesundheitsfragen zur Seite.

Gattinger und Schachinger unterstützen insbesondere ältere und hochbetagte Menschen sowie deren Angehörige. Möglich macht es ein EU-Förderprogramm für Community-Nursing. Es ist auf drei Jahre begrenzt. Brüssel geht jedoch davon aus, dass die meisten Gemeinden das Programm danach von sich aus fortsetzen. Im Bezirk Gmunden gibt es weitere Community-Nurses bereits in den Gemeinden Kirchham, Roitham und Ebensee.

"Unser Schwerpunkt liegt in der Beratung", sagt Tanja Gattinger. "Wir möchten Menschen helfen, ein eigenständiges, gesundes und erfülltes Leben zu leben."

Ein wesentliches Betätigungsfeld liegt auch in der mobilen Beratung und in Hausbesuchen. Dazu haben Altmünster und Traunkirchen eigens Autos angeschafft, mit denen die beiden Community-Nurses Hausbesuche machen. Die beiden Bürgermeister Christoph Schragl (Traunkirchen) und Martin Pelzer (Altmünster) übergaben die Fahrzeuge dieser Tage den beiden Frauen.

Gesundheitsnetzwerk

Tanja Gattinger und Rebecca Schachinger sind jetzt dabei, ein breites Netzwerk aufzubauen. Ihre Partner sind dabei Hausärzte, Apotheken, stationäre Pflegeeinrichtungen, Therapeutinnen und Therapeuten sowie andere Menschen, die im Gesundheits- und Pflegebereich arbeiten.

Künftig werden der Bevölkerung Informationsveranstaltungen und Themenabende, beispielsweise zum Thema Sturzprävention, angeboten. Ab Herbst finden auch Sprechtage in den Ortsteilen Traunkirchen, Altmünster, Neukirchen und Reindlmühl statt. Weiters ist geplant, dass die Community-Nurses von Zeit zu Zeit am Bauernmarkt in Altmünster oder bei Veranstaltungen in Altmünster und Traunkirchen präsent sind, um ihre Angebote der Bevölkerung näherzubringen.

"Die Dienste unserer beiden Community-Nurses stoßen in der Bevölkerung auf große Resonanz", sagt Traunkirchens Bürgermeister Christoph Schragl. "Obwohl ihre Angebote neu sind, werden sie von der Bevölkerung schon jetzt sehr gut angenommen."