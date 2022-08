Traunkirchen leidet unter Trinkwasserknappheit

„Aufgrund der anhaltenden Witterungsverhältnisse (Sommerhitze und einhergehende Trockenheit) bitten wir dringlich darum, vom Rasensprengen und Befüllen von Schwimmbecken, etc. abzusehen.“ Mit diesem Appell richtete sich Traunkirchens Bürgermeister Christoph Schragl diese Woche an die Bevölkerung seiner Gemeinde.

Traunkirchen liegt zwar am Traunsee (der Trinkwasserqualität hat), aber sein Leitungswasser bezieht der Ort aus zwei Quellen oberhalb des Zentrums. „Und wir merken langsam, dass wir das Limit erreichen“, sagt das Ortsoberhaupt. „Wenn es so weitergeht, kommt es zu Engpässen, und das wird gravierendere Auswirkungen auf die Bevölkerung haben.“ Schragl ruft die Bevölkerung dazu auf, im Sommer beim Gießen auf Regenwasser zu setzen.

Die prognostizierten Regenfälle in den kommenden Tagen dürfte die Situation zwar entschärfen. Die Gemeinde arbeitet dennoch an der Erschließung einer weiteren Quelle. Angesichts immer heißer werdenden Sommer sei das einfach notwendig, so Schragl.