Traunkirchen lädt zur Märchennacht

Seit genau sieben Jahrzehnten zieht die alljährliche Märchennacht in der Traunkirchner Winklbucht Einheimische wie Gäste in ihren Bann. Die heurige Jubiläums-Märchennacht findet morgen statt. Traditionell organisiert von der Ortsmusik und der Gemeinde Traunkirchen, steht das Ereignis unter dem Motto "Feuer, Wasser & Musik". Romantische Gebäude- und Uferbeleuchtung, die Sonnstein-Silhouette im Lichterglanz, Bergfeuer am Sonnstein, Traunstein und am Kleinen Schönberg, erhellte Boote und mehrere Feuerwerke entlang der Winkelbucht sind Markenzeichen der Veranstaltung und schaffen wie jedes Jahr am ersten Samstag im August eine märchenhafte Atmosphäre in Traunkirchen.

In der Chronik der Ortsmusik sind Seemusik und Ortsbeleuchtung zum Kaisergeburtstag am 18. August bereits vor dem Ersten Weltkrieg belegt. Das Gründungsfest der Ortsmusik 1936 mit Bootsfahrt, See- und Uferbeleuchtung kam der heutigen Märchennacht bereits nahe. Der eigentliche Geburtstag war das zweitägige Fest zum 105-jährigen Gründungsjubiläum der Ortsmusik Traunkirchen (das 100-jährige konnte wegen der Kriegszeiten nicht gefeiert werden) am 6. und 7. August 1949.

Die Bezeichnung "Märchennacht" wurde übrigens von den Besuchern geprägt, wenn sie beeindruckt von einem "Abend am See wie im Märchen" erzählten.

Josef Vogl, von 1995 bis 2006 Obmann der Ortsmusik, erinnert sich an die Anfänge: "Ich war damals neun und kann mich gut erinnern. Die Märchennacht war für alle Traunkirchner und ganz besonders für uns Kinder das Ereignis schlechthin. Der ganze Ort war auf den Beinen, wenn das Fest am Ortsplatz und am See gefeiert wurde. Natürlich war vor 70 Jahren alles einfacher als heute. Ich weiß noch von Lampions auf den Schiffen und von kleineren Raketen. Der Höhepunkt für uns Kinder war immer die Konfettischlacht im Musikpavillon."

Bereits die Großeltern von Eva Hartwieger verbrachten ihren Sommerurlaub in Traunkirchen. Die heute 77-jährige Wienerin war bei der ersten Märchennacht 1949 dabei: "Der Sommerurlaub in Traunkirchen hat für unsere Familie seit Generationen Tradition, und damit verbunden auch die Märchennacht. Es war für uns Kinder immer der Höhepunkt der Sommerferien."

Eröffnet wird die Jubiläums-Märchennacht morgen um 18 Uhr mit einem Salut der Prangerschützen Neukirchen. Für die Kinder gibt es ab 18 Uhr ein Spielefest mit Hüpfburg am Festgelände zur Verkürzung der Wartezeit. Der Musikverein Neukirchen konzertiert ab 18.15 Uhr am Festgelände. Um 19.30 steigt das beliebte Schaurudern der Traunseeplätten. Um 21 Uhr beginnen die romantischen Seeufer- und Hausbeleuchtungen, die Winklbucht in eine Märchenlandschaft zu verwandeln. Die Bergfeuer werden sichtbar und beleuchtete Boote weisen den Weg von Feuerwerk zu Feuerwerk. Ab 22 Uhr bildet das Jubiläums-Feuerwerk am Traunsee vor der Pfarrkirche den fulminanten Höhepunkt des Abends. Mit einer Open-Air-Party im Riedlpark klingt die Märchennacht aus.

