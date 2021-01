Traunkirchen bekommt sein Archäologisches Museum

Bereits seit einigen Jahren ringen der Traunkirchner Verein Archekult und die Gemeindeführung um die Errichtung eines Archäologischen Museums. Die Gemeinde befürwortet das Projekt grundsätzlich, doch die Vorstellungen darüber, was machbar und leistbar ist, klafften bisher auseinander. In der letzten Gemeinderatssitzung wurde beschlossen, dass die notwendigen Budgetmittel im Jahr 2021 eingesetzt werden sollen. Für die Verwirklichung des Projektes bietet sich das Klostergebäude gut an - dazu sind der Verein Archekult und die Gemeinde bereits in Abstimmungsgesprächen mit der Pfarre Traunkirchen.

Traunkirchen rechnet heuer mit einem ausgeglichenen Budget, das Einnahmen und Ausgaben von je vier Millionen Euro vorsieht. Es wurde im Gemeinderat einstimmig beschlossen. Neben dem Archäologischen Museum stehen noch die Erweiterung des Feuerwehrhauses, die Sanierung der Mehrzweckhalle, die Anschaffung eines Bergrettungsfahrzeuges, die Erneuerung des Pumpwerks sowie Sanierungen des Wasser-, Kanal- und Straßennetzes an.

"Wir haben geordnete Finanzen", sagt Schragl. "Das ist auf die gute Zusammenarbeit der Parteien und innerhalb des Gemeinderates zurückzuführen."

Artikel von Edmund Brandner Lokalredakteur Salzkammergut e.brandner@nachrichten.at