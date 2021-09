Trauer und Schock nach Tod des "Strudelkönigs"

"Mein ganzes Leben hat mich der Strudel begleitet. Ich war einer und bin einer, der den Strudel zu ziehen vermag wie kaum ein anderer. Medien machten aus mir den ‚Strudelkönig‘." Das schrieb Roman Huemer (selbst titulierter Roman I. "Strudelkönig") in seinen 2014 erschienenen Lebenserinnerungen.

Huemer war sicherlich ein besonderer Mensch. Ein kulinarischer Könner auf höchstem Niveau, der nach Absolvierung einer Bäckerlehre nahe Ingolstadt in München beim Promi-Caterer "Feinkost Käfer" auch das Kochen erlernte. Nach verschiedenen Stationen und einem Auslandsaufenthalt in Tropea/Italien kochte er mehrere Jahre bei einem Promi-Millionär in Davos. Und weil er einer der besten Köche war, die am Markt zu haben waren, verköstigte er auch viele Promis und war mit etlichen auch per Du.

Als "Strudelkönig" war er kulinarischer Botschafter Österreichs. Er machte sich mit dem Hotel Berghof in Nesselwängle/Tirol selbstständig, kurze Zeit später begann bereits seine Karriere als "Strudelkönig". Er zog den Strudel so hauchdünn, dass man darunter eine Zeitung lesen konnte, und füllte ihn je nach Bedarf mit süßen oder pikanten Köstlichkeiten. Und die Begeisterung des Publikums war ihm überall – auch wegen seiner charmant-herben Art – sicher. Nicht weniger als 9000 Strudelshows absolvierte er – nicht nur in Österreich, sondern auch international. Vom ZDF-Fernsehgarten bis hin zu Auftritten in den USA. Seine mediale Präsenz reichte von Tageszeitungen über Magazine bis hin zu TV-Berichten. Und er wusste auch, diese PR durch geschickte Schachzüge immer weiterzutreiben. Dass er so zu einem kulinarischen Botschafter Österreichs im Ausland wurde, ist bei Weitem nicht übertrieben.

Eine schwere Krankheit zerrte an seiner Tatkraft. Zwar kämpfte sich Huemer zurück ins Leben (machte auch noch ehrenamtlich da und dort seine Strudelshows), aber die vergangenen Jahre schwächten ihn wieder zusehends. Zuletzt musste er dreimal pro Woche zur Dialyse nach Wels. Aber selbst vom Krankenbett aus meldete er sich noch einmal zu Wort. In einem Interview mit den OÖNachrichten sprach er den Menschen Mut in der Coronakrise zu. Mit Vernunft und Mut, so ließ er wissen, seien auch schwere Krisen zu meistern. Der Tod war letztlich stärker als er. Roman Huemer verstarb am Sonntag. Der Trauergottesdienst mit anschließender Urnenbeisetzung findet am 25. September, um 13 Uhr, in der Pfarrkirche Ampflwang statt.