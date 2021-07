Transporter erfasste Mofa: 15-Jähriger schwer verletzt

Zu dem Sturz ist es gekommen, weil ein abbiegender Transporter die Kurve leicht geschnitten und so das Mofa touchiert hatte.

Der Lenker des Klein-Lkw, ein 58-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck, wollte gegen 11.50 Uhr von der Kraimstalstraße nach links in den Güterweg Kraims abbiegen. In der Kurve erfasste der Transporter das Mofa, das rechts in die Kraimstalstraße abbog, mit seiner Front. Durch den Zusammenprall stürzte der 15-jährige Lenker aus dem Bezirk Vöcklabruck. Die Rettung brachte den Schwerverletzten ins Landeskrankenhaus nach Vöcklabruck.