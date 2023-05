Traktor überschlug sich: 15-Jähriger verletzt

Ein 15-Jähriger war mit Mäharbeiten auf dem familieneigenen Grundstück beschäftigt, als es gegen 11:25 Uhr zu dem Unglück kam: Beim Bergabfahren geriet der Traktor auf dem feuchten Boden ins Rutschen, das Frontscheibenmähwerk grub sich in das Erdreich. Dadurch stürzte der Traktor um und überschlug sich mehrmals. Der junge Lenker zog sich dabei laut Polizei so schwere Verletzungen zu, dass er nach der Versorgung durch den Notarzt in das Salzkammergut Klinikum Bad Ischl gebracht werden musste.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.