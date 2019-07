Trailrunning im mittelalterlichen Stadtzentrum von Gmunden

Der Traunsee-Bergmarathon hatte in diesem Jahr mit dem City-Night-Run Gmunden erstmals einen kleinen Bruder. Organisiert von Florian Werner (floro Veranstaltungs GmbH) und präsentiert von den OÖNachrichten ging er am Vorabend über die Bühne und richtete sich an jene, denen die Brutal-Distanz rund um den Traunsee doch zu viel des Guten war.

80 Starter gingen um 20 Uhr ins Rennen, das sie vom Rathausplatz auf 7,8 Kilometern und über 185 Höhenmeter rund um das Stadtzentrum führte, Schotterwege, Altstadtpflaster und Stufen inklusive.

Zwei erfahrene Trailrunner machten von Anfang an ordentlich Tempo und duellierten sich bis kurz vor der Esplanade. Bergab konnte sich Thomas Bosnjak einen leichten Vorsprung von acht Sekunden auf Peter Errikson herauslaufen und diesen auch bis ins Ziel verteidigen. Damit setzte er die erste Bestzeit in 31:00 und den zukünftigen Siegern eine steile Vorlage für eine neue Bestzeit. Rang drei bei den Herren gesamt erreichte der Lokalmatador Manuel Würflinger, seine Zeit 31:53.

Bei den Damen gab es eine klare Favoritin. Bianca Morvillo lief von Anfang an unter den besten Männern mit und erreichte souverän das Ziel auf dem Klosterplatz in 35:26. Irmi Kubicka blieb zwei Minuten hinter ihr (37:29) und erreichte somit Rang zwei. Der dritte Platz bei den Damen ging an Sabine Stögmüller in 40:12.

Dank seiner familiären Atmosphäre hätte es sich Gmundens City-Night-Run verdient, ein Fixpunkt in Gmundens Sportjahr zu werden. Er ist ideal für alle, die Spaß an Trailrunning haben oder denen die Großveranstaltung Bergmarathon dann doch zu viel des Guten ist.

