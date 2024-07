Trail-Läufer verletzt: Bergrettung rückte am Petergupf aus

Der Bergsportler aus Pinsdorf war am Sonntagmorgen mit einem 31-jährigen Laakirchner von Ebensee aus in Richtung Petergupf aufgebrochen. Das Duo hatte die Überschreitung der Hohen Schrott bis nach Bad Ischl geplant. So weit kamen sie aber nicht: Gut 200 Meter unterhalb des 1647 Meter hohen Petergupf – der erste Gipfel der Tour – knickte der 28-Jährige beim Bergablaufen um.

Trotz starker Schmerzen im linken Knöchel schaffte er es mit Hilfe seines Bergkameraden noch, bis zur Brombergalm abzusteigen. Dort war aber an ein Weiterkommen nicht mehr zu denken: gegen 9:20 Uhr setzten die Männer einen Notruf ab. Sechs Mitglieder der Bergrettung Ebensee brachten den Verletzten sicher in Richtung Tal, wo er von Sanitätern versorgt und dann in das Klinikum nach Bad Ischl gebracht wurde.

Mehrere Einsätze für Bergretter

Es war nicht der einzige Bergrettungseinsatz im Salzkammergut am Sonntag: Am Attersee mussten drei Männer aus einer steilen Wand am Fuße des Mahdlgupfs gerettet werden, nachdem sie den Einstieg zum Klettersteig verfehlt hatten und soweit aufgestiegen waren, bis sie sich nicht mehr weitertrauen. In Gschwandt (Bezirk Gmunden) kam einen Frau mit ihrem E-Bike zu Sturz und musste per Trage zu einem Hubschrauberlandeplatz gebracht werden.

Lokalisierung: Die Hohe Schrott liegt zwischen Ebensee und Bad Ischl

