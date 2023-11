Tragödie am Maisenkögerl: Welle der Hilfsbereitschaft für junge Familie im Almtal

Die 34-Jährige war im Oktober bei einer Wanderung am Maisenkögerl in den Tod gestürzt.

Bianca G. hinterlässt eine riesengroße Lücke: Um die zweifache Mutter, die am 19. Oktober bei einem tragischen Unfall am 945 Meter hohen Maisenkögerl in den Tod stürzte, trauern nicht nur ihr Ehemann und ihre beiden Kinder im Alter von sechs und neun Jahren, sondern die ganze Gemeinde. Die 34-jährige Konditorin und ihr langjähriger Partner waren in das Gemeindeleben Scharnstein (Bezirk Gmunden) nicht nur integriert, sie gestalteten es aktiv mit.

Artikel zum Thema: Tödlich abgestürzt: Scharnstein trauert um zweifache Mutter

"Kein Geld der Welt kann die Lücke füllen"

"Durch den Absturz am Maisenkögerl wurde die liebende Mama zweier wundervoller Kinder, eine großartige Frau und besondere Freundin ganz plötzlich und viel zu jung aus der Mitte des Lebens gerissen. Kein Geld der Welt kann die Lücke, die Bianca hinterlässt, füllen", heißt es in einem bewegenden Spendenaufruf, den ein Freund der Familie kürzlich auf der Online-Plattform GoFundMe online gestellt hat.

Mehr als 30.000 Euro gespendet

"Das einzige, was uns in dieser Zeit bleibt, ist der Zusammenhalt. Deshalb versuchen wir gemeinsam ein bisschen von der Last zu nehmen", schreibt der Initiator und weiter: "Wenn jeder von uns eine Kleinigkeit spendet, können wir die Kinder und den Ehemann zumindest finanziell unterstützen". Dem Aufruf kamen binnen weniger Tage beinahe 500 Menschen nach, insgesamt wurden bis Mittwochabend bereits 32.500 Euro gespendet.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper