Traditionsklub feierte Jubiläum

250 Sportlerinnen und Sportler, Funktionäre und Ehrengäste feierten am vergangenen Wochenende den 100. Geburtstag des ATSV Lenzing im voll besetzten Saal des örtlichen Kulturzentrums.

1922 gegründet, nahm der ATSV Lenzing – mit Ausnahme der Kriegszeit – einen stetigen Aufschwung hin zu einem der größten Sportvereine des Bezirkes Vöcklabruck. Derzeit sind an die 650 Mitglieder in elf Sektionen eingeschrieben. Der derzeit aktive Vorstand wurde in einer Abstimmung bestätigt. Obmann Erwin Kriechbaum sowie die Stellvertreter Ursula Tschany, Joachim Razenberger und Mario Maier haben klare Zielvorstellungen für die Zukunft. Für die Finanzen zeichnen Werner Gattermaier und Christian Bichler sowie als Kontrolle Wolfgang Kemptner und Karin Tschany verantwortlich, als Präsident agiert weiterhin Bürgermeister Rudolf Vogtenhuber.

Neben der Teilnahme an Olympischen Spielen, Welt- und Europameisterschaften gab es über die vielen Jahre hinweg zahlreiche Staats- und Landesmeisterschaftstitel durch die Aktiven des ATSV Lenzing zu bejubeln. Allein das "Kanu-Tschany-Dreigestirn" Ursula, Gerald und Karin kam auf mehr als 60 Staatsmeister- und 120 Landesmeistertitel.