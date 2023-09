Traditionsfleischer Gruber verlässt für immer Gmunden

Mit Jahresende schließt eine Gmundner Institution für immer ihre Pforten am Platz der Sudetendeutschen: die Fleischhauerei Gruber samt den legendären donnerstägigen Kesselheißen. Die gute Nachricht: Die Fleischbänke in Altmünster und Traunkirchen laufen weiter, ebenso der dank Gruber zu neuer Hochform aufgelaufene Gruberwirt in Traunkirchen, samt den dortigen donnerstägigen Kesselheißen. Hermann Gruber erklärt im Interview die Gründe für die anstehende Schließung in Gmunden.