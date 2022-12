Traditions-Skitourenrennen wie immer "limited edition"

Eines der beliebtesten Skitourenrennen der Region ist der jährliche Zwieselalm-Aufstieg in Gosau. Wobei: Jährlich ist relativ, denn Corona hatte der Veranstaltung zuletzt eine zweijährige Pause beschert. Doch am Freitag, 30. Dezember, soll die 13. Auflage in Szene gehen. Start ist um 16.30 Uhr bei der Talstation des 8er-Jets.

Im Vorjahr musste der Bewerb nach einer kurzfristigen behördlichen Anordnung abgesagt werden, daher sei es das zweite Mal, dass die 13. Ausgabe geplant sei, sagt Karl Posch, Leiter der Sektion Ausdauersport des Veranstaltervereins ASKÖ Raiffeisen Gosau: "Diesmal sind wir guter Dinge, dass es klappt. Die zwei Pandemiejahre vergessen wir mal einfach." Es sei wichtig, dass wieder der Normalzustand eingekehrt sei und dass für den Sport, aber auch für die Gaudi etwas getan werde, so Posch.

Traditionell geht es primär nicht um die schnellste Zeit auf der Strecke von der Lift-Talstation hinauf zur Zwieselalm-Aussicht, bei der 760 Höhenmeter zu bewältigen sind. Posch: "Viele Sachpreise im Wert von 2000 Euro – von Tourenskiern über Rucksäcke bis zu Steigfellen – belohnen die Mittelwert-Sieger. Wie üblich ist dabei für Überraschungen gesorgt, denn man weiß den Mittelwert erst nach der Auswertung, taktieren bringt also wenig." Im Startgeld von 24 Euro inkludiert: Jeder Finisher kann sich an "Kasspatzen All You Can Eat" in der Sonnenalm delektieren, in der ab etwa 19 Uhr auch die Siegerehrung stattfindet.

Das Rennen ist wie immer insofern eine "limited edition", als die Startplätze aufgrund des vorhandenen Platzangebots auf der Sonnenalm auf 120 beschränkt sind. Es gilt also: Wer sich zuerst anmeldet, mahlt zuerst. Nennungen sind ausschließlich unter der Webadresse time2win.at/event/398 möglich.