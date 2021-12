Traditioneller Zwieselalm-Aufstieg zum Jahresende

Bereits zum 13. Mal lädt die ASKÖ Gosau am Donnerstag zum alljährlichen Zwieselalm-Aufstieg, einer Breitensportveranstaltung, die sich an Durchschnittsgeher richtet. Die Tour führt über 760 Höhenmeter auf die Zwieselalm-Aussicht, gestartet wird pünktlich um 16.30 Uhr bei der Talstation des 8er-Jets, und Sieger sind diejenigen, die der Durchschnittszeit am nächsten kommen. Das bedeutet: Hier geht es nicht um Leistungsdruck, sondern um das gemeinsame Naturerlebnis.

Wegen der angespannten Corona-Lage geht die Veranstaltung heuer unter angepassten Voraussetzungen über die Bühne, wie Sektionsleiter Karl Posch erzählt: "Wir halten uns selbstverständlich an alle Sicherheitsregeln und haben die Einhaltung der 2G-Regel beschlossen." Die Teilnahmegebühr wurde von 20 auf 15 Euro reduziert, dafür sind die Kasspatzen auf der Sonnenalm darin nicht inkludiert. "Wer mit uns einkehrt, muss die fünf Euro halt noch drauflegen", sagt Posch. "Aber alle, die zur Sicherheit mit der Seilbahn gleich wieder ins Tal fahren, zahlen dadurch nicht drauf."

Anmeldung per E-Mail an zwieselalmaufstieg@gmail.com