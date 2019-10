Traditionelle Ritte zum Leonharditag

In den kommenden Wochen werden in ganz Oberösterreich und speziell im Bezirk Vöcklabruck wieder eine Reihe der traditionellen Leonhardiritte veranstaltet.

Der heilige Leonhard ist nach dem katholischen Glauben Fürsprecher für die Nutztiere, insbesondere – neben dem heiligen Georg – für die Pferde. Leonhard zu Ehren gibt es rund um seinen Namenstag (6. November) viele Wallfahrten, Leonhardiritte und Pferdesegnungen.

Den Beginn machen am kommenden Sonntag die Reiter und Gespannfahrer in Weißenkirchen im Attergau: Nach dem Festgottesdienst und der Segnung reiten die Teilnehmer um etwa 9.45 Uhr dreimal um die örtliche Kirche, um dem Kirchenpatron die Ehre zu erweisen. Anschließend gibt es ein Kranzlstechen und ein Fasslschlagen. Eine Woche später, am 10. November, finden Ritte in Neukirchen an der Vöckla und Desselbrunn statt.