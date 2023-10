Touristischer Schulterschluss am Dachstein soll mehr Gäste bringen

Die Touristiker im inneren Salzkammergut möchten im kommenden Winter erstmals mehr als eine Million Nächtigungen verzeichnen. Im vergangenen Winter waren sie noch knapp unter der historischen Höchstmarke.

Drei Partner, eine Website

Doch ein Schulterschluss über die Landesgrenze hinweg gibt Grund zu Optimismus. Der Tourismusverband Dachstein-Salzkammergut, das Skigebiet Dachstein West und der Gästeservice Tennengau auf der Salzburger Seite des Passes Gschütt investierten heuer gemeinsam in die Erneuerung der Website www.dachstein.at. Interessierte finden darauf nicht nur Informationen zum Skigebiet, sondern auch zu frei verfügbaren Zimmern in der gemeinsamen Region. "So kann mit einem Klick die Pension oder auch das Hotel besichtigt und zum passenden Datum gebucht werden", sagt Anton Kaufmann, Obmann des Gästeservice Tennengau. "Es sind rund 350 Betriebe von der familiengeführten Pension bis hin zu luxuriösen Fünfsternehotels mit an Bord." Die neue Website ist seit Montag online. "Bei der Urlaubsplanung auf mehreren Websites suchen zu müssen und ständig hin und her zu wechseln, war gestern", sagt Christian Schirlbauer, Tourismusdirektor im inneren Salzkammergut.

Der Tennengau hofft, mit der Attraktivierung des Onlineauftrittes im kommenden Winter auf 500.000 Nächtigungen zu kommen. Gemeinsam mit den Partnern in Oberösterreich ist also die Rekordmarke von 1,5 Millionen Nächtigungen im Visier.

Die Touristiker in Oberösterreich und Salzburg sind überzeugt davon, dass Urlauber an Landesgrenzen nicht interessiert sind – den Gästen geht es um den Dachstein. Die Verantwortlichen planen deshalb, ihre Kooperation über den gemeinsamen Webauftritt hinaus noch zu intensivieren.

Der Tourismus blickt der Wintersaison optimistisch entgegen. Der Start im Skigebiet Dachstein West ist vorerst für 8. Dezember geplant. "Bereits im vergangenen Winter erreichten wir bei den Nächtigungen beinahe wieder das Vor-Corona-Niveau", sagt Tourismusdirektor Schirlbauer. "Auch der Sommer war sehr erfreulich. Wir haben jetzt allen Grund zu Optimismus."

