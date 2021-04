Touristische Initiativen im inneren Salzkammergut

Der Tourismusverband Dachstein Salzkammergut entwickelt gemeinsam mit den Welterbe-Gemeinden mehrere touristische Infrastrukturprojekte, die eines gemeinsam haben: Auch die einheimische Bevölkerung soll davon profitieren.

So werden in Bad Goisern, Gosau und Obertraun in Kooperation mit dem ÖAMTC heuer Bike-Servicestationen zur Gratis-Benutzung errichtet – ausgestattet mit Fahrradständer, Werkzeug, Luftpumpe und einem Wasserschlauch zum Reinigen der Bikes.

In Bad Goisern arbeiten Touristiker gemeinsam mit der Tourismusreferentin Traudi Glas (SPÖ) am Projekt "Sanfter Winter". Hier geht es um eine bessere Gäste-Lenkung und Kanalisierung beim Skitouren-Gehen und Schneeschuhwandern. Auch eine neue Beschilderung der Loipen in der Gemeinde Bad Goisern ist in Arbeit.

Und schließlich werden sukzessive Trinkbrunnen bei Wanderwegen und in den Ortszentren entstehen. "Sie werden an bestehenden Quellen und Wasseranschlüssen errichtet", sagt Christian Schierlbauer, Tourismusdirektor im Inneren Salzkammergut. "Wir möchten damit nicht zuletzt auch für Kinder Attraktionen schaffen." (ebra)