Touristiker rechnen mit 40 Prozent mehr Nächtigungen im Jahr 2024

"Die Zeit reicht nicht mehr, um bis zum EU-Kulturhauptstadtjahr 2024 völlig neue Hotelprojekte zu entwickeln", sagt Andreas Murray, Tourismusdirektor der Region Traunsee-Almtal. "Aber die offenen Projekte sollten jetzt zügig umgesetzt werden." Allein in der Region Traunsee-Almtal seien sieben Hotel-Bauvorhaben in der Pipeline, dazu noch ein geplantes Gästehaus in Desselbrunn. "Alle diese Bauprojekte könnten theoretisch bis Ende 2023 umgesetzt werden", so Murray. "Wir vom Tourismusverband unterstützen sie, soweit es uns möglich ist."

Zuwächse sind nachhaltig

Die Europäischen Kulturhauptstädte der vergangenen zehn Jahre verzeichneten im Schnitt um rund 40 Prozent mehr Nächtigungen aufgrund des Hauptstadttitels. Und dieser Zuwachs blieb in der Regel über das eine Jahr hinaus bestehen. "Die Nächtigungszahlen werden nach 2024 nur ganz leicht wieder zurückgehen, aber grundsätzlich viel höher sein als jetzt", prognostiziert Murray. "Für das Salzkammergut ist das eine Riesensache."

Derzeit verzeichnet die Region rund fünf Millionen Nächtigungen pro Jahr. Wenn Murrays Prognose stimmt, kommen 2024 noch zwei Millionen Nächtigungen dazu. "Diese Bettenkapazitäten haben wir aber nicht", so Murray. Der Touristiker ermutigt deshalb Beherbergungsbetriebe, ihre Ausbaumöglichkeiten zu nutzen. Auch Privatzimmervermieter sollten jetzt über Investitionen nachdenken. "Viele werden auch schon von selbst aktiv", freut sich Murray.

Dass sich fehlende Hotelbetten rächen können, hat man am Traunsee bereits einmal erlebt. Die vom Tourismus unterstützte Fernsehserie "Schlosshotel Orth" hatte international einen unschätzbar hohen Werbeeffekt. Die Ernte konnte aber nicht eingefahren werden, weil der Traunseetourismus mangels Betten Zehntausende Nächtigungsanfragen abweisen musste.

Artikel von Edmund Brandner Lokalredakteur Salzkammergut e.brandner@nachrichten.at