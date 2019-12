Der aus Steinbach am Attersee stammende Georg Föttinger übernimmt den Vorsitz des Aufsichtsrates des Tourismusverbandes Attersee-Attergau und löst somit Andreas Aichinger ab. Gemeinsam mit Geschäftsführerin Angelina Eggl liege der Schwerpunkt in gezieltem Marketing sowie in einer Effektivitätssteigerung für 2020, heißt es beim TVB.