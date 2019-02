Tourismusbüros verkaufen jetzt auch ÖBB-Fahrkarten

BAD ISCHL, BAD GOISERN, HALLSTATT. Die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) arbeiten beim Fahrkartenverkauf neuerdings mit Partnern zusammen.

Vzbgm. Alfred Gamsjäger (Hallstatt), Paul Sonnleitner (ÖBB), Pamela Binder (Tourismus) u. Bgm. Peter Ellmer Bild: (ebra)

Zehn Kooperationen gibt es in Oberösterreich. Im Salzkammergut sind es drei und aus naheliegenden Gründen arbeiten die ÖBB hier mit Tourismusbüros zusammen: in Bad Ischl mit der Salzkammergut-Touristik und in Bad Goisern sowie in Hallstatt mit den örtlichen Tourismusbüros. Diese sind dafür prozentuell am Fahrkartenerlös beteiligt.

Vom Synergieeffekt profitieren beide Seiten. Die Tourismusbüros können Urlaubern zusätzliche Leistungen anbieten. Indem sie ihnen Bahnfahrten in der Region ermöglichen, generieren die ÖBB wiederum mehr Fahrgäste. Mit einem eigenen Video auf seiner Website wirbt die Tourismusregion Dachstein–Salzkammergut sogar für die Anreise mit dem Zug.

"Aber auch viele einheimische Bahnkunden holen sich bereits Fahrkarten bei uns. Das freut uns besonders", sagt Pamela Binder, Tourismusdirektorin im inneren Salzkammergut. Entlang der Salzkammergut-Bahnlinie gibt es nur noch in Gmunden, Bad Ischl und Bad Aussee ÖBB-Fahrkartenschalter. An den Bahnhöfen dazwischen sind Bahnkunden auf Automaten angewiesen. Die Mitarbeiterinnen der Tourismusbüros absolvierten bei den ÖBB eine spezielle Schulung. Sie können – anders als Automaten – preislich optimierte Angebote für Bahnfahrer zusammenstellen.

Auch die Bürgermeister freuen sich über die Kooperation. "Das Salzkammergut stößt an die Belastungsgrenze, was den Autoverkehr betrifft", sagt Bad Goiserns Ortsoberhaupt Peter Ellmer (SPÖ). "Jede Initiative, die den öffentlichen Verkehr stärkt, ist zu begrüßen."

Entlastung für Hallstatt

Das gilt besonders für Hallstatt, das unter dem Ansturm von Reisebussen leidet. "Schon jetzt kommen rund 900 Besucher pro Tag mit dem Zug zu uns", sagt Vizebürgermeister Alfred Gamsjäger (SPÖ). "Wir haben aber bis zu 8000 Tagesbesucher. Die Bahn könnte uns hier noch viel mehr entlasten." Im Tourismusbüro Bad Goisern wird Urlaubern schon jetzt geraten, Hallstatt mit der Bahn zu besuchen.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema