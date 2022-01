Tourengeher verunglückt

Ein 61-jähriger Bergrettungsmann aus dem Bezirk Vöcklabruck zog sich am Dienstagnachmittag bei einer Skitour am Kolomannsberg im Gemeindegebiet von Tiefgraben Verletzungen zu. Der Mann wollte nach Erreichen der Kolomannskirche in Richtung Hochserner-Hof abfahren, stürzte aber nach 100 Höhenmetern im Tiefschnee. Er konnte seine Fahrt zwar fortsetzen, kam jedoch erneut zu Sturz, worauf er sein linkes Bein nicht mehr belasten konnte. Der 61-Jährige beschloss gegen 16.20 Uhr, die Einsatzkräfte zu alarmieren. Da sich zum Unfallzeitpunkt im Tal dichter Nebel befand, bereitete die Bergrettung Mondseeland eine terrestrische Rettung vor.

Neun Bergretter und eine Beamtin der Alpinpolizei Gmunden fuhren mit mehreren Fahrzeugen zur Kolomannskirche und stiegen von dort zum verunfallten Skibergsteiger ab, der unterdessen sein Knie selbst mit einem mitgeführten SAM-Splint schienen konnte. Der Mann wurde von den Helfern zu Tal getragen und gegen 19 Uhr der Rettung übergeben.