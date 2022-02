Tourengehen auf der Piste ist am Kasberg möglich

Seit Beginn der Corona-Pandemie habe sich dieser Trend verstärkt, verlautet die Tourismusregion Almtal-Salzkammergut: Mittlerweile fallen bereits bis zu zwölf Prozent der Gäste des Skigebietes in diese Kategorie. Pistengeher finden am Kasberg ein breites Angebot – von der Aufstiegsspur über den Testevent bis zur Hüttengaudi. Um ein positives Miteinander zwischen Pistengehern, Skifahrern und dem Team der Almtal-Bergbahnen zu erhalten, sei jedoch das Beachten einiger Regeln wichtig, betont Thomas Holzinger, kaufmännischer Standortleiter der Almtal-Bergbahnen: "Prinzipiell ist es wichtig, nur freigegebene Pisten zu begehen und auf eventuelle Sperren oder Hinweise des Pistenteams zu achten. Weiters erfordert es die Sicherheit, dass Pistengeher am Pistenrand und hintereinander aufsteigen."

Die Aufstiegspisten sind jeden Donnerstag von 17 bis 22 Uhr geöffnet, an diesen Abenden ist der Aufstieg bis zur Sepp-Huber-Hütte möglich. Aufsteigen zum Hochberghaus und Abfahren darf man jeden Abend bis 22 Uhr, allerdings ausschließlich über die alte Familienabfahrt. Auch während der normalen Betriebszeiten ist der Aufstieg möglich, bei der Gruppenumlaufbahn (GUB) ist ein Teilbereich jedoch nicht auf der Piste, sondern im freien Skiraum und nur für geübte Tourengeher zu empfehlen.