Toller Kurs, anspruchsvoller Test: Ab in den Wald!

Insgesamt 15 Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus ganz Österreich ließen sich an der Forstlichen Ausbildungsstätte in Traunkirchen über mehrere Modulwochen hinweg zu zertifizierten Waldpädagogen ausbilden. Der Kurs umfasst Theorie, Praxis, einen pädagogischen Teil und ein Vertiefungsmodul, weiters drei dokumentierte Waldführungen, die eigenständig und bevorzugt mit Schulkindern durchgeführt werden müssen. Die forstliche Prüfung sei anspruchsvoll gewesen, berichtet eine Teilnehmerin aus Strobl am Wolfgangsee: "Durch die diversen Module kann man die Ausbildung konzentriert oder auch zeitlich ausgedehnt absolvieren. Daher ist eine gute Zeiteinteilung auch für Berufstätige möglich. Als zukünftige Waldbesitzerin konnte ich mein Eigenwissen sehr stark erweitern."

Traunkirchen ist neben Pichl (Steiermark) und Ossiach (Kärnten) eine von nur drei derartigen Ausbildungsstätten in Österreich. Webtipp für alle selbst an einem derartigen Kurs Interessierten: www.fastort.at/kursthemen/waldpaedagogik

