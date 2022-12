Tolle Erfolge für Kunstlauf-Talente

Lara Grieshofer (7) aus Altmünster lief überzeugend an die Spitze der jüngsten Altersklasse und holte Gold, Marie Mitterbauer (8) aus Gmunden und Leonie Quatember (14) aus Kirchham holten in ihrer jeweiligen Kategorie Silber. Die Gmundnerinnen Marie Födinger (12) und Leonore Hessenberger (12) wurden in ihren Startgruppen jeweils bestplatzierte Österreicherinnen.