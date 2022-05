Tödlicher Unfall: Arbeiter stürzte auf Baustelle ab

REICHERSBERG. Jede Hilfe kam gestern für einen Arbeiter in Reichersberg (Bezirk Ried) zu spät. Der 45-jährige Slowake wollte in einem Liftschacht im zweiten Stock die noch offenen Ankerlöcher an der Betonwand mit Blindstopfen füllen. Er entfernte die Sicherheitsabsperrung und lehnte eine Leiter in den Schacht. Als der Mann auf die Leiter stieg, rutschte diese weg und er stürzte rund zwölf Meter in die Tiefe. Durch die Schreie wurden die Kollegen auf den Unfall aufmerksam und alarmierten die Rettung. Durch seine schweren Kopfverletzungen verstarb der Arbeiter noch an der Unfallstelle.