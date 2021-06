tödliche droge war früher ein antidepressivum

In Captagon ist der Wirkstoff Fenetyllin enthalten, der mit den Effekten von Methamphetamin vergleichbar ist. Es wurde in den 60er Jahren als Medikament zur Behandlung von u.a. ADHS entwickelt und war in den 80er Jahren als Dopingmittel im Fußball "gang und gäbe", wie deutsche Kickergrößen wie Toni Schumacher nach ihrer Karriere zu berichten wussten. Heute ist Captagon eine verbotene Droge. So wie Wehrmachtssoldaten im Zweiten Weltkrieg Methamphetamine bekamen ("Panzerschokolade"), dürfte Captagon auch im Krieg im Nahen Osten eine Rolle spielen. Weil die Droge schmerzunempfindlich macht, wird sie auch von Dschihadisten des "Islamischen Staates" bei Gefechten oder Selbstmordattentaten verwendet. Dass die vom Flachgau nach Saudi-Arabien geschmuggelten Drogen für den IS bestimmt waren, wird von US-Ermittlern vermutet.