Tochter drohte Vater mit dem Umbringen

Sie soll in der gemeinsamen Wohnung zwei Küchenmesser in seine Richtung gehalten haben. Der 57-Jährige verließ sofort die Wohnung und wählte den Notruf. Als Polizisten die Frau festnehmen wollten, ging sie plötzlich auf einen Beamten los. Sie wurde in die Justizanstalt Wels überstellt, berichtete die Polizei. Verletzt wurde niemand.