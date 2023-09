Titelkämpfe mit Himmel und Hölle

Mehr als 40 Teilnehmer kämpften in sieben Klassen um Medaillen und den Wanderpokal. Im Herren-Einzel dominierte Georg Obermaier, Peter Ornetzeder entschied den Hobbybewerb für sich. U10-Sieger wurde Leo Mittermair, in der Altersklasse U14 siegte Sebastian Kantner. Spannend gestaltete sich der Heaven&Hell-Doppelbewerb, bei dem die Paarungen nach der ITN-Liste zusammengestellt werden – der bestgereihte Spieler bildet mit dem letztgereihten ein Duo. Der Sieg ging an Gabriele Danzer/Peter Ornetzeder. Alle Ergebnisse auf www.laakirchen.at

