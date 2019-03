Tiroler fuhr nach Unfall im Salzkammergut mit dem Taxi nach Hause

SANKT GEORGEN IM ATTERGAU. Ein 35-jähriger Tiroler hat nach einem Unfall am Sonntag in St. Georgen im Attergau (Bezirk Vöcklabruck) sein Auto einfach zurückgelassen und ist mit dem Taxi in seine Heimat nach Tirol gefahren.

Der Mann verursachte bei dem Unfall eine Ölspur und beschädigte ein Verkehrsschild sowie einen Leitpflock. Sonntagfrüh entdeckte die Polizei den Unfallwagen auf einem Parkplatz.

Die Polizei wurde Sonntag kurz nach 8.00 Uhr über eine Ölspur auf der Attergaustraße (L540) in der Nähe der Autobahnauffahrt St. Georgen im Attergau informiert. Daneben entdeckten die Beamten ein beschädigtes Verkehrsschild und einen beschädigten Leitpflock. Das Verkehrsschild und der Leitpflock wurden aus der Verankerung gerissen und in den angrenzenden Grünstreifen geschleudert. Aufgrund eines weiteren Hinweises wurde dann das auf einem großen Parkplatz abgestellt Unfallfahrzeug entdeckt. Die Schäden am Pkw stimmten mit den Beschädigungen der Verkehrseinrichtungen überein.

Im Fahrzeug befanden sich Reste von Marihuana. Der Fahrzeuglenker erklärte der Polizei am Telefon, dass er den Unfall selbst verursacht habe und danach mit dem Taxi, ohne den Unfall zu melden, zu seiner Wohnadresse nach Tirol gefahren sei.

