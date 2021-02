Tipps für den Obstbau

Der Vortrag hätte schon im Vorjahr stattfinden sollen, fiel aber dem Lockdown zum Opfer. Jetzt unternimmt der Umweltausschuss von Gmunden einen zweiten Anlauf für ein kostenloses Angebot an alle Gartenbau-Interessierten.

Der Gmundner Gartenspezialist und Publizist Heinrich Metz gibt am Freitag, ab 14 Uhr, im Kapuzinerkloster sein Wissen an Hobbygärtner weiter. Er informiert sie darüber, welche Obstbäume für den jeweiligen Garten ideal sind, wie man durch einen geschickten Sortenmix die Ernteperiode in die Länge ziehen kann oder auch welche alten Sorten besonders robust oder schmackhaft sind. Dazu gibt es auch eine Exkursion in den Kapuzinergarten. Wenn die Beratung drinnen stattfindet, kann es zu kurzen Wartezeiten kommen, weil die zulässige Personenanzahl nicht überschritten werden darf.

Keine Anmeldung erforderlich, allerdings FFP2-Masken-Pflicht.