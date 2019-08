Tipps der Vöcklabrucker Polizei für den Schulbeginn

Eltern können viel dazu beitragen, dass ihre Kinder auf dem Schulweg sicher unterwegs sind, erklärt Michael Saler vom Verkehrsreferat der Bezirkspolizei Vöckabruck. Laut Unfallstatistik seien neben Schulanfängern besonders jene Kinder gefährdet, die von der Volksschule in die NMS oder ins Gymnasium wechseln und mit dem Fahrrad unterwegs sind.

"Gehen Sie die Strecke zuerst gemeinsam mit Ihrem Kind ab und weisen Sie dabei auf mögliche Gefahrenstellen hin", rät Saler. Auch mit älteren Kindern, die die Schule wechseln, sollte der neue Weg besprochen und gemeinsam abgegangen werden.

Saler weist auch auf die Wichtigkeit der gut sichtbaren Kleidung bei den Kindern hin. Sehr hilfreich sei reflektierendes Material an Schultaschen, noch besser seien jedoch Kinderschutzwesten. "Gerade in der nun beginnenden Herbstzeit kann die Kinderschutzweste lebensrettend sein", so Sager.

Aber auch die Ablenkung spiele eine wachsende Rolle. Smartphones sollten am Schulweg keine Verwendung finden. Dabei sei natürlich die Vorbildwirkung der Erwachsenen sehr wichtig.

