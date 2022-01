Tina Unterberger auf ihrer "Nicht-Lieblingsstrecke"

Für die internationale Naturbahnrodlerszene, darunter die Goiserin Tina Unterberger als einzige oberösterreichische Vertreterin, beginnt nicht nur das Jahr, sondern auch die Weltcupsaison. Der Auftakt erfolgt später als in der Vergangenheit, dafür stehen gleich zwei Höhepunkte auf dem Programm: An zwei Wochenenden in Serie wird nämlich auf der legendären Grantaubahn in Umhausen/Ötztal (Tirol) um die Siege gekämpft – zunächst vom 7. bis 9. Jänner und ein weiteres Mal vom 14. bis 16. Jänner.

Das österreichische Team rund um Weltmeister Thomas Kammerlander aus Tirol und Weltcup-Titelverteidiger Michael Scheikl aus der Steiermark will einmal mehr vor allem den Südtirolern Patrick Pigneter und Alex Gruber Paroli bieten. Bei den Damen macht sich neben Unterberger auch Michelle Diepold aus der Steiermark auf die Jagd

nach den Südtirolerinnen Evelin Lanthaler und Greta Pinggera. "Mein Ziel in der Vorbereitung war es, möglichst viele Fahrten zu machen", berichtet Tina Unterberger. "Das ist im vergangenen Winter wegen meiner beruflichen Ausbildung etwas zu kurz gekommen." Umhausen sei nicht gerade ihre Lieblingsstrecke, so der 35-jährige für die ASKÖ Gmunden startende "Rodelfloh". "Aber ich werde mein Bestes geben. Saisonziel ist, weiterhin lästig zu sein und die Südtirolerinnen und Russinnen voll zu fordern."