Wahlkampf-Geplänkel oder tatsächliche Unvereinbarkeit? In der Marktgemeinde dürfte der Wahlkampf langsam in Gang kommen. Andre Reichart ist seit 2009 SPÖ-Mitglied des Gemeinderates in Timelkam und mittlerweile Vizebürgermeister. In seinen Aufgabenbereich fallen auch die Vergabe von Gemeindewohnungen und das Zuweisungsrecht für knapp 150 Wohnungen. Seit einigen Wochen ist er auch als Immobilienmakler tätig.