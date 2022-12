Silvio Klein aus Timelkam hat in seiner Masterarbeit den Planungsprozess auf CE-konforme Planung und Ausführung von Anlagen in der Lenzing AG unter die Lupe genommen. Er hat Problemfelder identifiziert und danach Optimierungspotenziale erstellt. "So kann der Planungsprozess für Anlagen bei Lenzing deutlich besser umgesetzt und die Anlagen sicher in Betrieb gebracht werden", freut sich der 28-jährige Timelkamer.