Tigers und Paper-Girls vor Finalturnier

Wieder besser läuft es nach einem holprigen Start für die Staatsmeistertruppe von Trainer Michael Fels, die Vöcklabrucker Faustball-Tigers: Zuletzt wurden drei Siege en suite gegen Freistadt, Grieskirchen und Enns eingefahren, somit wurde der dritte Platz aus dem Herbst souverän gehalten. Im anstehenden Viertelfinalspiel sollen wie im Vorjahr zwei Siege gegen die Mannschaft aus Linz-Froschberg die Qualifikation für das Final-3-Turnier Ende Juni in Grieskirchen bringen. Die Tigers spielen das erste Viertelfinale zu Hause am Samstag (17.30 Uhr), zuvor tritt um 15 Uhr das Zweier-Team gegen die noch ungeschlagenen Kremsmünsterer an.

Grund zur Freude haben auch Laakirchens Faustballer: Die "Erste" schaffte mit einem 4:0 über Grünburg den Bundesliga-Klassenerhalt, die "Zweite" holte sich den Titel in der 2. Landesliga. Laakirchens Bundesliga-Damen, bereits vorzeitig für das Final-3-Turnier qualifiziert, mussten sich hingegen in Arnreit 0:4 geschlagen geben.

Am Samstag geht es für Laakirchens Herren in Kremsmünster noch um den Sieg im Abstiegs-Playoff, die Paper-Girls treffen am Sonntag auswärts auf Nußbach.

