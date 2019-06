Tigers stehen nach glattem 4:0-Sieg mit einem Bein im Bundesliga-Semifinale

Im ersten Spiel der Best-of-3-Viertelfinalserie der österreichischen Faustball-Bundesliga feierten die Union Tigers Vöcklabruck am Samstag einen ungefährdeten, souveränen 4:0-(11:7, 11:7, 11:5, 11:5)-Sieg über die DSG UKJ Froschberg und haben damit einen Riesenschritt Richtung Vorschlussrunde gemacht.

Den letzten Ergebnissen der beiden Teams zufolge hatten sich die zahlreichen Fans im Vöcklabrucker Volksbankstadion eigentlich auf eine knappe und umkämpfte Partie eingestellt. Angeführt von einem stark spielenden Karli Müllehner präsentierte sich die Fünf von Trainer Michael Fels extrem konzentriert und konnte sowohl mit dem Service als auch mit dem Rückschlag beinahe nach Belieben punkten. Auf der anderen Seite waren die Gäste aus Linz vor allem aus dem Service komplett ideenlos und somit ungefährlich. Das brachte die Tigers ein ums andere Mal in hervorragende Angriffspositionen.

Neben der druckvoll spielenden Offensive zeigte auch die Vöcklabrucker Abwehr rund um Kapitän Jakob Huemer eine tadellose Leistung. Das 4:0 war nach knapp 45 Minuten unter Dach und Fach und somit auch die 1:0-Führung in der Best-of-3-Serie. Entsprechend zufrieden zeigte sich Coach Michael Fels nach der Partie: "Perfekte Leistung meiner Jungs – fokussiert, druckvoll und präzise. Zum richtigen Zeitpunkt konnten wir unsere PS heute erstmals aufs Feld bringen und die guten Trainingsleistungen der letzten Wochen auch umsetzen." Das zweite Spiel der Serie findet nach Pfingsten – am Samstag, 15. Juni, um 17 Uhr – am Froschberg in Linz statt.

Spannung bei Schwanenstadt

Grund zum Jubeln hatten am Wochenende auch die Faustball-Herren von Landesligist Union Schwanenstadt. Vor den Partien gegen Union Arbing und Gastgeber AWN TV Enns 2 war die Ausgangslage spannend: Um die Qualifikation für das Aufstiegsturnier in die 2. Bundesliga fixieren zu können, sollte zumindest eines der Spiele gewonnen werden, für den Meistertitel waren zwei Siege nötig.

Die Auflösung: Gegen Arbing triumphierten die in Abwesenheit des etatmäßigen Trainers Klaus Schnötzinger von Christoph Müller betreuten Schwanbombers mit 3:0, Enns wurde in einer packenden, engen Partie mit 3:2 besiegt. Damit steht die Mannschaft als Meister in der 1. Landesliga fest. Beim Aufstiegsturnier am 30. Juni (der Austragungsort steht noch nicht fest) soll der Aufstieg in Österreichs zweithöchste Spielklasse fixiert werden. (gs)

Artikel von Gary Sperrer Lokalredakteur Salzkammergut g.sperrer@nachrichten.at