Tigers holen in der Schweiz Major-Titel

Eine Woche vor Beginn der Faustball-Weltmeisterschaft in Winterthur (CH) nutzten die Tigers Vöcklabruck das topbesetzte Turnier im schweizerischen Jona zur Feinabstimmung. Mit drei Spielern aus dem rot-weiß-roten WM-Kader (Jakob Huemer, Elias Walchshofer, Karl Müllehner), zwei Akteuren aus dem erweiterten Kader (Matthias Karafiat, Max Huemer) sowie Lorenz Maringer waren die Tigers fast in Bestbesetzung am Start.

Das Major-Turnier in Jona zählt aufgrund der äußerst starken Besetzung zur höchsten Kategorie der IFA World Tour. Für den Titel gibt es 1000 Punkte für die World-Tour-Wertung zu gewinnen, bei der die Tigers vor dem Turnier als bestes europäisches Team auf dem fünften Platz rangierten.

Bereits die Vorrunde hatte es in sich: In sechs anstrengenden Spielen wurden fünf Siege gegen Team Namibia, Jona, Waldburg, TV und NLV Vaihingen eingefahren. Gegen das brasilianische Nationalteam B wurde ein Remis erkämpft. Doch trotz der nahezu makellosen Bilanz und 51 Gutbällen mussten die Tigers als Gruppenzweite ins Hoffnungsspiel gegen Enns. Die Partie konnte mit Kampf gewonnen werden, und somit wartete eine extrem starke Zwischengruppe mit Brasilien A, Neuendorf und Diepoldsau.

Bereits im ersten Match gegen Brasilien A spielten die Vöcklabrucker groß auf und ließen Jayme Andrioli & Co. keine Chance. Nach einem ungefährdeten Sieg gegen Neuendorf wartete mit Diepoldsau das nächste große Kaliber. Doch auch dieses Spiel konnte gewonnen werden. Als Gruppensieger trafen die Tigers im Halbfinale auf Waldkirch (CH). Der Schweizer Schlägerstar Cyrill "Fausto" Schreiber konnte die Begegnung lange offenhalten, doch in der zweiten Hälfte drehten die Tigers auf und sicherten sich den Sieg. Somit war der Finaleinzug fixiert.

Im Endspiel wartete erneut Brasilien B mit Gabi Heck, dem derzeit besten Angreifer der Südamerikaner. Taktisch bestens eingestellt, spielten die Tigers im ersten Satz wie aus einem Guss und ließen den Südamerikanern mit 11:6 keine Chance. Ausgeglichener verlief dann der zweite Durchgang, in dem sich die Vöcklabrucker beim Stand von 10:8 zwei Matchbälle erkämpften. Gleich den ersten konnten die Tigers nutzen, und somit war der erste Turniersieg in Jona Realität.

In elf Spielen unbesiegt

Maximilian Huemer wusste nach dem Finale, welch großartige Leistung seiner Mannschaft gelungen war: "Bei diesem Turnier über zwei Tage in elf Spielen ungeschlagen zu bleiben und letztlich gegen das brasilianische Team zu bestehen, kann man gar nicht hoch genug bewerten. Unsere Abwehr war durchwegs Weltklasse, und Karli Müllehner hat bis zum Schluss durchgehalten und extrem viel Druck am Service erzeugt. Beim Rückschlag waren wir kaltschnäuzig und konsequent, so muss man das auf internationaler Bühne spielen!"

Durch den Turniersieg klettern die Tigers in der Weltrangliste weiter nach oben und sind jetzt in der World-Tour-Wertung sensationell Zweite hinter Novo Hamburgo (Brasilien).

Artikel von Gary Sperrer Lokalredakteur Salzkammergut g.sperrer@nachrichten.at