Tierheim appelliert: Katz und Hund chippen lassen!

Aufgrund aktueller Anlässe ruft das Team des Tierparadieses Schabenreith in Steinbach am Ziehberg dringend dazu auf, Hunde und Katzen chippen und vor allem registrieren zu lassen. Diese Woche kam es wiederholt zu Fällen, in denen das Tierheim entlaufene Hunde nicht sofort oder auch gar nicht in ihr ursprüngliches Zuhause zurückführen konnte. Die Mikrochipnummer allein genügt nicht, um den Halter oder die Halterin eines gefundenen Tieres ausfindig zu machen, denn erst durch die Registrierung seien Daten wie Name und Telefonnummer hinterlegt, sagt Tierparadies-Pressesprecherin Luise Schintlmeister.

Tierheimleiterin Doris Hofner-Foltin ergänzt: "Ohne die Registrierung können wir nichts unternehmen. Wenn nicht ein Tierarzt den entlaufenen Hund zufällig kennt, haben wir keine Chance, die Besitzer zu kontaktieren. Und dann kursieren Gerüchte, wir würden Tiere stehlen und nicht zurückgeben, obwohl wir immer bemüht sind, das Zuhause der Hunde und Katzen ausfindig zu machen."

Dabei sei die Kennzeichnung mit Mikrochip und Registrierung in der bundesweiten Heimtierdatenbank für Hunde und Zuchtkatzen laut Tierschutzgesetz § 24a verpflichtend vorgeschrieben und könne in jeder Tierarztpraxis durchgeführt werden. Für Katzen empfehle sich der Chip mit Registrierung ebenfalls dringend, da sie im Not- oder Streitfall schnell zugeordnet werden könnten. Tierheimleiter Harald Hofner appelliert: "Die mühsame Suche nach den Tierhaltern kostet uns viel Zeit und ist eigentlich nicht unsere Aufgabe. Jeder Tierarzt kann nachsehen, ob Ihr Tier registriert ist. Bitte tun Sie das: Holen Sie die Registrierung gegebenenfalls unbedingt nach."