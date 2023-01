Tiefgrabener Campinganlage in Europas Top 5

Zur Auswahl standen mehr als 23.000 Campingplätze aus 44 europäischen Ländern. Zur Nummer 5 in Europa, gleichzeitig Nummer 3 in Österreich und Nummer 1 in Oberösterreich, wurde das Camp MondSeeLand im Gemeindegebiet von Tiefgraben gewählt, das seit den 1970ern besteht und ab 2000 von der Familie Wiedlroither zu einem Top-Campingplatz erweitert wurde.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper