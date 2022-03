Thujenhecke in Brand gesetzt: Polizei bittet um Hinweise

Unbekannte hatten gegen 17:20 Uhr einen Thujenhecke, die die zwei Grundstücke im Ortsteil Rindbach umschließt, in Brand gesteckt. Die Feuerwehren Roith, Langwies, Ebensee und Rindbach konnten das Feuer rasch eindämmen. Nun sucht die Polizei nach der Brandursache und bittet um Hinweise. Da in der Nähe der Brandstelle ein grünes Feuerzeug gefunden wurde, geht man von Brandstiftung aus. Mehrere Zeugen gaben an, dass sich kurz vor Ausbruchs des Feuers Kinder am Tatort aufgehalten hatten. Die Polizeiinspektion Ebensee ersucht weitere Zeugen, sich unter der Nummer 059133 4104 zu melden.

Die Einsatzkräfte konnten das Feuer rasch löschen. Bild: FF Roith