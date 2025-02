Thomas Stelzer tourte heute durch den Bezirk Vöcklabruck

Die neue Polizeidienststelle in St. Georgen im Attergau, Essen auf Rädern in Gampern, eine Konferenz mit den ÖVP-Bürgermeistern und ein Besuch beim Gerüste- und Schalungshersteller Ringer in Regau: Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) tourte heute den ganzen Tag durch den Bezirk Vöcklabruck, um mit Menschen in unterschiedlichsten Bereichen zu diskutieren.