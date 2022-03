Termine für Regatten stehen

In den vergangenen beiden Jahren ließen die Corona- bedingten Einschränkungen eine Austragung der Traunsee Events der Segler nur bedingt zu: War die Traunsee Woche 2020 noch komplett abgesagt worden, konnte sie im Vorjahr zumindest über die komplette Segel-Saison gestreckt angeboten werden. Heuer sollen die traditionellen Regatten wieder zu ihren ursprünglichen Terminen ausgetragen werden.

Die Traunsee Woche hat mit dem Christi-Himmelfahrt-Wochenende von 26. bis 29. Mai wieder ihren einstigen Stammtermin erhalten. In diesem Jahr wird diese Leitveranstaltung bereits zum 18. Mal ausgetragen – gemeinsam mit den am Traunsee ansässigen Segelklubs ASKÖ Gmunden Segeln, Segelclub Altmünster, Segelclub Traunkirchen, Segelclub Ebensee und dem Union Yacht Club Traunsee. Letzterer wird als heurigen Veranstaltungshöhepunkt gleich am darauffolgenden Wochenende von 2. bis 6. Juni die 2022 EUROSAF Inclusive European Championship beherbergen. Auf www.traunseewoche.at können bereits Registrierungen für die einzelnen Regatten von insgesamt 18 Bootsklassen abgegeben werden.

Der in den beiden vergangenen Jahren jeweils Mitte September ausgetragene Upper Austria KiteFoil Grand Prix Traunsee ist in Abstimmung mit der International Kiteboarding Association (IKA) wieder auf Juni vorverlegt worden. Die weltbesten Kite-Foiler, darunter die österreichischen Aushängeschilder Alina Kornelli und Valentin Bontus, gastieren von 15. bis 19. Juni am Traunsee. Am Wochenende davor wird mit dem Lakeventure erneut ein sogenanntes Pre-Event installiert, das auch heuer wieder mit der "WingFoil-Open" lockt. Das im Vorjahr erstmals ausgetragene Format für Wingfoiler, bestehend aus den Disziplinen Race, Freestyle sowie Fun, verspricht erneut ein großartiges Spektakel zu werden.

Leiter des Organisationskomitees ist mit Christian Feichtinger, Chef der PROFS Marketing GmbH, übrigens ein Ebenseer.