Telefonbetrug: Gmundner (75) um fünfstelligen Eurobetrag gebracht

Die Betrüger riefen den 75-Jährigen bereits am 8. März gegen 15 Uhr an. Er hätte fälschlicherweise eine Überweisung getätigt, es sei widerrechtlich auf sein Konto zugegriffen worden, täuschte der Anrufer dem Pensionisten vor.

Dieser gab daraufhin seine Bank-Zugangsdaten telefonisch weiter und öffnete so Tür und Tor für den wirklichen Betrug: Die Täter überwiesen in mehreren Transaktionen einen fünfstelligen Eurobetrag an derzeit noch unbekannte Empfänger.

Die Ermittlungen laufen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper